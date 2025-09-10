Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Η προθεσμία για να κατατεθούν προσφορές στον διαγωνισμό που προκήρυξε το ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκς της Κρήτης και της Νότιας Πελοποννήσου ολοκληρώνεται σήμερα.

Πάντως, οι ανακοινώσεις για το ποιοι τελικά θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα γίνουν (πιθανότατα) την Πέμπτη ενώ μέχρι και το βράδυ της Τρίτης δεν υπήρχαν ενδείξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή του αμερικανικού γίγαντα Chevron.

Βέβαια, τα δύο θαλάσσια οικόπεδα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης προκηρύχθηκαν μετά το ενδιαφέρον που έδειξε η Chevron και έπειτα ανταποκρίθηκε σε αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιθανότητα κατάθεσης επίσημης προσφοράς θα αποτελέσει μια εξέλιξη με γεωπολιτική βαρύτητα που ξεπερνά τα στενά όρια της αγοράς υδρογονανθράκων. Πάντως, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στο Gastech Forum στο Μιλάνο, από χθες 9 Σεπτεμβρίου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχει στη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση του ενεργειακού κλάδου. Εκεί, μεταξύ άλλων, συμμετέχει και ο Freeman Shaheen, πρόεδρος της Chevron Global Gas, την ώρα που όλη η αγορά περιμένει αν ο αμερικανικός κολοσσός θα καταθέσει δεσμευτική προσφορά.

Και τούτο διότι η Τουρκία αντιδρά έντονα και αμφισβητεί τη νομιμότητα παραχωρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, επαναφέροντας τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», εργαλειοποιώντας για το σκοπό αυτό τη Λιβύη, η οποία έχει στείλει στον ΟΗΕ χάρτες με συντεταγμένες που τέμνονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, προσπαθώντας να καταστήσει τις περιοχές νοτίως της Κρήτης «διαφιλονικούμενες».

Ωστόσο, η Chevron έχει διαφορετικό βάρος. Η πιθανή συμμετοχή της στο διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί και ως πολιτική κάλυψη από την αμερικανική κυβέρνηση που μετατρέπει το project των ερευνών στην Κρήτη σε στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε παρενόχληση από την Τουρκία θα συνιστούσε μετωπική πρόκληση απέναντι σε αμερικανικά συμφέροντα. Δεν είναι τυχαία η νευρικότητα που εκφράζεται δημοσίως από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πάντως, τόσο η Chevron όσο και η Helleniq Energy , έχουν αγοράσει τα «πακέτα» σεισμικών για τα συγκεκριμένα θαλάσσια μπλοκς.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες ότι Chevron και Helleniq Energy είναι οι δύο «παίκτες» που έχουν μέχρι στιγμής αγοράσει τα σεισμικά «πακέτα» αναζωπυρώνουν τα σενάρια για ένα κοινοπρακτικό σχήμα, καθώς η εξαγορά των στοιχείων από δύο παίκτες σημαίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για μία τουλάχιστον προσφορά. Κι αυτό, καθώς η διαδικασία προβλέπει ότι ένα κοινοπρακτικό σχήμα έχει δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό μόνον όταν όλα τα μέλη του έχουν αποκτήσει τα σεισμικά.

Πώς κατατίθενται οι προσφορές

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παραδίδουν φακέλους στην ΕΔΕΥΕΠ σε τέσσερις κατηγορίες:

Νομικής ικανότητας

Οικονομικής δυνατότητας

Τεχνικής ικανότητας

Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα χρειαστεί τρεις με τέσσερις συνεδριάσεις για να φτάσει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Δεν αποκλείεται, ως το τέλος της εβδομάδας, να γίνουν γνωστά τα πρώτα ονόματα συμμετεχόντων.