28η Οκτωβρίου: «Σείστηκε» η Θεσσαλονίκη από τη δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης η δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πήραν από νωρίς θέση και πραγματοποιούν διελεύσεις σε άψογο σχηματισμό, πραγματοποιώντας την καθιερωμένη πρόβα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την δοκιμαστικά παρέλαση:

Λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, o δρόμος θα παραμείνει κλειστός ως τις 16:00 και δεν επιτρέπεται καμία διέλευση οχημάτων στο τμήμα που εκτείνεται από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης στο ύψος του Προφήτη Ηλία, έως και την Αερογέφυρα Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα.

Οι οδηγοί που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Νέα Μουδανιά και αντίστροφα κατευθύνονται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών - Περιφερειακή οδός, επαρχιακοί δρόμοι, διασταυρώσεις- σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Δείτε επίσης τα βίντεο:

Σημειώνεται ότι από τις 11:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν επίσης οι διελεύσεις πτητικών μέσων καθώς και δοκιμαστική επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» που θα λάβουν μέρος στην στρατιωτική παρέλαση και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουν τους Θεσσαλονικείς να σηκώσουν τα βλέμματά τους στον ουρανό.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην gallery που ακολουθεί:

01 07 Πηγή: Eurokinissi 02 07 Πηγή: Eurokinissi 03 07 Πηγή: Eurokinissi 04 07 Πηγή: Eurokinissi 05 07 Πηγή: Eurokinissi 06 07 Πηγή: Eurokinissi 07 07 Πηγή: Eurokinissi

Με πληροφορίες από thestival.gr, voria.gr

Διαβάστε επίσης