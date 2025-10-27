Τουρκία: Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 11 δισ. ευρώ για 20 Eurofighter

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Typhoon, ανακοίνωσε η Ντάουνιγκ Στριτ επισημαίνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία μαχητικών αεροσκαφών της τελευταίας γενιάς.

Η συμφωνία υπογράφηκε στην 'Αγκυρα, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο κ. Στάρμερ και εγώ υπογράψαμε τη δήλωση συνεργασίας για το θέμα αυτό ενώπιόν σας. Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ μας ως δύο στενών συμμάχων. Ευχαριστώ τον κ. Στάρμερ και την ομάδα του για το έργο που έχει επιτελέσει το Ηνωμένο Βασίλειο εκ μέρους της Κοινοπραξίας Eurofighter σε όλη αυτή τη διαδικασία» δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε τα εξής:

«Αξιότιμα ​​μέλη του Τύπου, σας χαιρετώ όλους με τα πιο εγκάρδια αισθήματα και τον σεβασμό μου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον αξιότιμο φίλο μου κ. Σέλμερ, στη χώρα μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτόν και τα μέλη της αντιπροσωπείας για άλλη μια φορά στην παρουσία σας.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι, διατηρούμε στενό διάλογο μαζί του για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα, πέρα ​​από τα διμερή ζητήματα.

Οι εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις ήταν το επίκεντρο των συζητήσεών μας σήμερα. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της χώρας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια αρχικά και στη συνέχεια στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις.

Τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μας.

Εστιάζουμε επίσης σε ευκαιρίες για κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες.

Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων συνεργασιών στις βιομηχανίες ενέργειας και άμυνας.

Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι που τόσοι πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούν την Τουρκία δεύτερη πατρίδα τους.

Για να μεγιστοποιήσω αυτό το δυναμικό, έχω επίσης ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή ενός εγγράφου-πλαισίου διμερούς συνεργασίας.

Πιστεύω ότι με αυτά τα βήματα, θα προωθήσουμε γρήγορα τις σχέσεις και τη στρατηγική μας συνεργασία σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.

Αξιότιμα ​​μέλη του Τύπου, οι ρυθμίσεις εφαρμογής για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Tayfun υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των αντιπροσωπειών μας.

Ο κ. Στάρμερ και εγώ μόλις υπογράψαμε τη δήλωση συνεργασίας σε αυτό το θέμα ενώπιόν σας.

Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο σύμβολο της στρατηγικής σχέσης μεταξύ μας ως δύο στενών συμμάχων.

Ευχαριστώ τον κ. Starmer και την ομάδα του για το έργο που έχει επιτελέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας Eurofighter καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Εκφράζω επίσης την εκτίμησή μου στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών στην κοινοπραξία για την εποικοδομητική τους στάση.

Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει επίσης την πόρτα σε κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Στάρμερ: Η Βρετανία θα πουλήσει 20 μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία

Ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Οι δύο χώρες μας συνεργάζονται τώρα πιο στενά από ποτέ. Συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ επειδή μας εμπιστεύεται η Ευρώπη. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία και εργαζόμαστε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θέλω να υπογραμμίσω τον ρόλο που έχετε διαδραματίσει. Η πρώτη φάση του Σχεδίου Ειρήνης στη Γάζα βρίσκεται σε εφαρμογή. Βρισκόμαστε στο στάδιο της εφαρμογής της συμφωνίας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μπορούμε να συνεργαστούμε για μια νέα και σύγχρονη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ασφάλειας και ενέργειας.

Σήμερα, κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Ανακοινώνουμε το πρώτο Πλαίσιο Διμερούς Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου-Τουρκίας.

Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο και θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία μας. Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει 20 μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία και άλλα στο μέλλον.

Η μεγαλύτερη συμφωνία των τελευταίων 20 ετών

Η συμφωνία είναι η μεγαλύτερη συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη των τελευταίων 20 ετών και η πρώτη νέα παραγγελία για βρετανικά Typhoon από το 2017, συμβάλλοντας στη διατήρηση χιλιάδων βρετανικών θέσεων εργασίας, αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η προμήθεια των 20 Typhoon αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης μια ώθηση για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, λέγοντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Τουρκίας: «Το να έχουμε αυτή την ικανότητα εξασφαλισμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ».

«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο και η 'Αγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων».

Η συμφωνία της Δευτέρας αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση μακροχρόνιων συζητήσεων, με την Άγκυρα να αναζητά την αγορά Typhoons από το 2023.

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τον Τούρκο ομόλογό του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμφωνία, αφού η Γερμανία φέρεται να υπέγραψε πρώτα τη συμφωνία.

Τα αεροσκάφη, γνωστά και ως Eurofighters, παράγονται σε συνεργασία μεταξύ του

Περίπου το 37% της παραγωγής πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της τελικής συναρμολόγησης στα εργοστάσια της BAE Systems στο Warton και το Samlesbury, κοντά στο Preston, Lancashire.

Ο Βρετανός υπουργός 'Αμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην 'Αγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε:

«Αυτή είναι μια άλλη σημαντική συμφωνία εξαγωγής για το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αεροσκαφών σε μια γενιά. Θα εισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία μας και θα διατηρήσει τις βρετανικές γραμμές παραγωγής Typhoon σε λειτουργία για πολύ καιρό στο μέλλον. Αυτή η συμφωνία ξεπερνά κατά πολύ την προμήθεια αεροσκαφών. Είναι η αιχμή του δόρατος της αναπτυσσόμενης αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.

Η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμφωνούσε να παρέχει 40 αεροσκάφη, αντί για τα 20 που ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα.

Η επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα είναι το πρώτο του ταξίδι στην Τουρκία από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός, αν και έχει συναντήσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρκετές φορές σε διεθνείς συνόδους κορυφής.

Η επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού στην Άγκυρα ξεκίνησε με την κατάθεση στεφανιού στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε με επίσημη τελετή τον Βρετανό πρωθυπουργό. Το ιππικό συνάντησε το επίσημο αυτοκίνητο του Στάρμερ στον δρόμο μπροστά από το Προεδρικό Συγκρότημα και το συνόδευσε μέχρι την πύλη πρωτοκόλλου.

Ο πρόεδρος Ερντογάν καλωσόρισε τον Στάρμερ στην κύρια είσοδο του συγκροτήματος. Αφού ο Ερντογάν και ο Στάρμερ πήραν τις θέσεις τους στον χώρο της τελετής, μια μπάντα έπαιξε τους εθνικούς ύμνους και των δύο χωρών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ χαιρέτησε την Τελετουργική Φρουρά του Συντάγματος των Φρουρών λέγοντας «Γεια σας στρατιώτες».

Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Στάρμερ παρουσίασαν ο ένας στον άλλον τις αντιπροσωπείες τους. Έδωσαν τα χέρια στα σκαλιά μπροστά από τις τουρκικές και βρετανικές σημαίες και πόζαραν για φωτογραφίες με τον Τύπο.

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θα αγοράσει 20 Eurofighters από το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 από το Κατάρ και 12 από το Ομάν

Ο Τούρκος υπουργός Εθικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την αγορά 20 πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 από το Κατάρ και 12 από το Ομάν, με τα αεροσκάφη να αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Τι είναι το Eurofighter Typhoon και ποιες χώρες το παράγουν

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROFIGHTER TYPHOON ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΥΝ;



Το Eurofighter Typhoon είναι ένα πολυλειτουργικό μαχητικό αεροσκάφος που αναπτύχθηκε από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία ως κοινό έργο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Το έργο, με επικεφαλής την Κοινοπραξία Eurofighter, συντονίζεται από το Eurofighter του ΝΑΤΟ και την Υπηρεσία Διαχείρισης Tornado.

Κορυφαίες αμυντικές εταιρείες όπως η Airbus (Γερμανία και Ισπανία), η BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Leonardo (Ιταλία) συμμετέχουν στην παραγωγή του αεροσκάφους.

Το έργο έχει τις ρίζες του στο πρόγραμμα European Future Fighter Aircraft (EFA), που ξεκίνησε το 1983.

Η Γαλλία συμμετείχε αρχικά στο έργο, αλλά αργότερα αποσύρθηκε για να αναπτύξει το δικό της αεροσκάφος Rafale.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 550 Eurofighter Typhoon έχουν παραδοθεί σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο , η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το Eurofighter Typhoon είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος 4,5 γενιάς σχεδιασμένο για σύγχρονες αερομαχίες. Αεροδυναμικά ασταθές, το αεροσκάφος διαχειρίζεται με ένα προηγμένο σύστημα fly-by-wire (ηλεκτρονικός έλεγχος πτήσης) και προσφέρει υψηλή ευελιξία.

Ακολουθούν οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του αεροσκάφους:

Κινητήρας: Δύο κινητήρες Eurojet EJ200 με στροβιλοκινητήρες μετάκαυσης. Κάθε κινητήρας παράγει 90 kN ώσης με μετάκαυση και 60 kN χωρίς. Αυτοί οι κινητήρες αυξάνουν την επιχειρησιακή ευελιξία του αεροσκάφους με την ικανότητα υπερκρουαζιέρας (ικανό να πετάει με Mach 1,5 χωρίς μετάκαυση).

Ταχύτητα: Μέγιστη ταχύτητα Mach 2 (περίπου 2.495 χλμ./ώρα).

Αυτονομία: 2.900 χλμ. με μία κίνηση.

Υψόμετρο οροφής: 16.764 μέτρα (55.000 πόδια).

Βάρος: Μέγιστο βάρος απογείωσης 23.500 κιλά.

Οπλικά συστήματα: Πύραυλοι αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους όπως Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow, Brimstone· πυροβόλο Mauser BK-27 27 mm.

Ραντάρ και αεροηλεκτρονικά: Ραντάρ Captor-E AESA, προηγμένη σύντηξη αισθητήρων και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Σώμα: Η ελαφριά δομή από ανθρακονήματα και σύνθετα υλικά ενισχυμένα με υαλοβάμβακα μειώνει την ορατότητα του ραντάρ.

Ο σχεδιασμός του αεροσκάφους με πτέρυγα δέλτα και canard παρέχει ανώτερη ευελιξία ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα και χαμηλές ταχύτητες. Επιπλέον, ένα τετραπλό σύστημα fly-by-wire ενισχύει την ασφάλεια εμποδίζοντας τον πιλότο να υπερβεί τα όρια πτήσης.

Διαβάστε επίσης