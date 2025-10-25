DW: Κλειδώνει η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία

DW: Κλειδώνει η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Airbus Defence and Space, Μίκαελ Σέλχορν, (Michael Schöllhorn), σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την πώληση των αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία πλησιάζουν στο τελικό στάδιο και είναι πλέον πολύ αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις σύντομα θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.

Ο Σέλχορν είπε ότι οι προηγούμενες επιφυλάξεις της Γερμανίας σχετικά με την πώληση των Eurofighters έχουν ξεπεραστεί και η νέα κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον Καγκελάριο Μέρτς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα μπλοκάρει την πώληση. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει πολύ ξεκάθαρα: δεν θα εμποδίσουμε, αντιθέτως υποστηρίζουμε την ιδέα της παράδοσης Eurofighters στην Τουρκία.

Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει», τόνισε ο επικεφαλής της Airbus και αποκάλυψε επίσης ότι οι συνομιλίες πλησιάζουν στο τελικό στάδιο, με την BAE Systems - τον βρετανικό εταίρο στην κοινοπραξία του Eurofighter – ο οποίος ηγείται τώρα των διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα για την πώληση 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Πρόκειται, όπως είπε, για μια εμπορική και τεχνική συζήτηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ της Eurofighter - με επικεφαλής την BAE Systems, τον εταίρο μας στην κοινοπραξία Eurofighter - και του τουρκικού κράτους», πρόσθεσε δε ότι είναι πολύ αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες με την Άγκυρα θα ολοκληρωθούν σύντομα με επιτυχία.

Παραινέσεις προς τους πολιτικούς

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Airbus τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να διευκολύνουν τη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν δείξει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πραγματικές απειλές και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ για την άμυνα και την ασφάλειά της.

Επίσης εξέφρασε την ελπίδα για στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών, η οποία έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολιτικών διαφορών και αντιρρήσεων από πολλά μέλη της ΕΕ - συγκεκριμένα την Ελλάδα και την Κύπρο - για την ένταξη της Τουρκίας σε κοινά προγράμματα αμυντικών προμηθειών της ΕΕ. «Νομίζω, ότι αυτά πρέπει να επιλυθούν με συνομιλίες», είπε.

«Η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ, αλλά η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος και μια οδός για συνεργασία» είπε ο Σέλχορν και ενώ σε πέντε μέρες, στις 30 Οκτωβρίου πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη του στην Τουρκία ο καγκελάριος Μερτς, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: dw.com

