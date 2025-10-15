Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

Φωτ. Αρχείου Ένα Eurofighter Typhoon της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας πετάει κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης, στο Busteni της Ρουμανίας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025.

Η Γερμανία συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πιθανές παραδόσεις 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, ανακοίνωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο.

«Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση σχετικά με την προμήθεια Eurofighter προς την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Όπως διευκρίνισε, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τόνισε πάντως ότι είναι αδιανόητο να χρησιμοποιηθούν κατά άλλων ΝΑΤΟϊκών εταίρων, σε μια προφανή αναφορά στην Ελλάδα.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή στην Άγκυρα, όπου θα συζητήσει και αυτό το ζήτημα με τον Χακάν Φιντάν. Επί τάπητος αναμένεται να τεθεί όμως και η συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, καθώς η Γερμανία κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της.

Διαβάστε επίσης