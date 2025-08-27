Γερμανία: Αναχαίτισε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος στη Βαλτική - Απογείωση δύο Eurofighter

Δύο γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter απογειώθηκαν την Τρίτη (26/08) για να αναχαιτίσουν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο Deutsche Welle.

Η αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ έδωσε την εντολή να αναχαιτιστεί το αεροσκάφος, το οποίο πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο με τους αναμεταδότες του απενεργοποιημένους και χωρίς να έχει υποβάλει σχέδιο πτήσης.

Η Μόσχα θεωρείται ότι χρησιμοποιεί τέτοια αεροσκάφη για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις στρατιωτικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην ακτή της Βαλτικής, ιδίως στην Πολωνία, τη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά προκλήσεων στον αέρα που έχουν αναφερθεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το πιο πρόσφατο περιστατικό είναι το δέκατο που αφορά γερμανικά αεροσκάφη από την αρχή του 2025.

Σε προηγούμενα περιστατικά, ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το Καλίνινγκραντ και κατευθύνθηκαν δυτικά προς τον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στην Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Δανία.

Δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία της αναχαίτισης ή το χρονικό διάστημα που το ρωσικό αεροσκάφος παρέμεινε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο.

