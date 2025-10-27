Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα την Άγκυρα, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έγινε δεκτός με επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Στάρμερ έγινε δεκτός σε επίσημη τελετή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τη συνάντησή τους.

Μετά την άφιξή του στην Άγκυρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ επισκέφτηκε την αεροπορική βάση Μούρτεντ. Κατευθύνθηκε στις εγκαταστάσεις Kahramankazan της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TAI). Εκεί, έλαβε ενημέρωση για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς της Τουρκίας, το KAAN.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στάρμερ θα ενημερώσει τον Πρόεδρο Ερντογάν για την τελευταία κατάσταση των διαβουλεύσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter Typhoon. Η συνάντηση αναμένεται επίσης να διερευνήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας στον αμυντικό κλάδο.

Στη συνέχεια, περπατώντας κατά μήκος του Δρόμου των Λιονταριών στο μαυσωλείο του Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο Ανίτκαμπιρ, ο Στάρμερ κατέθεσε στεφάνι και τήρησε ενός λεπτού σιγή για τον Ατατούρκ.

President @RTErdogan welcomed Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/KHr75JJs8I — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 27, 2025

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα εστιαστούν σ τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και με τις στρατηγικές σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε μια στενή συμμαχία, όπως επισημαίνεται.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών θα συζητηθεί επίσης ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και η ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η προμήθεια EurofighterTyphoon , σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Τουρκικά ΜΜΕ: Ενδέχεται να υπογραφεί συμφωνία για προμήθεια Eurofighter

Η Τουρκία βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την αγορά 40 Eurofighter Typhoon στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της αεροπορικής της δύναμης. Η διαδικασία φέρεται να κερδίζει έδαφος μετά την άρση του μακροχρόνιου βέτο της Γερμανίας στις εξαγωγές.

Μετά τη συνάντηση, έχει προγραμματιστεί επίσης η υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με τη μακροχρόνια προμήθεια 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, μεταδίδεται από την τουρκική πλευρά.



Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών μέσων, η πλειονότητα αυτών των αεροσκαφών αποτελούν Eurofighters νέας γενιάς που παράγονται αυτήν τη στιγμή για τη βρετανική Πολεμική Αεροπορία. Τα αεροσκάφη που θα εγκαταλείψουν το εργοστάσιο σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής, θα αποσταλούν στην Τουρκία.



Στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τουρκία θα αποκτήσει επίσης μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από τις αεροπορικές δυνάμεις του Κατάρ και του Ομάν.



Αναφέρεται ότι τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter που θα συμπεριληφθούν στο απόθεμα θα είναι τα αεροσκάφη που θα αγοραστούν από την Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ.



Τα μαχητικά αεροσκάφη που θα αγοραστούν από το Ομάν έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στην Τουρκία μετά τον εκσυγχρονισμό που θα πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής.



Με τις υπογραφές σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας Eurofighter, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκπαίδευσης και προσανατολισμού των Τούρκων πιλότων.



Αναμένεται ότι η πρώτη μοίρα που θα αποτελείται από μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

