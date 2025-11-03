Open: Δυναμική άνοδος ενημέρωσης και τον Οκτώβριο - Τα νούμερα τηλεθέασης

Το ΟΡΕΝ συνέχισε τον Οκτώβριο τη δυναμική άνοδό του στην τηλεοπτική Ενημέρωση, με 12ωρο live πρόγραμμα κάθε μέρα, ενισχύοντας συνολικά την απήχησή του. Κορυφαίοι υπουργοί, ηγέτες της αντιπολίτευσης, βουλευτές όλων των κομμάτων και εκπρόσωποι των κοινωνικών κινημάτων έδωσαν το «παρών», αναδεικνύοντας το Ανοιχτό Κανάλι σε σημείο αναφοράς.

