Real View: Η νέα βραδινή εκπομπή του OPEN

Μετά το δίδυμο Λάμπρος Κωνσταντάρας-Ιωάννα Μαλέσκου και τον Θανάση Πάτρα, το κατώφλι του OPEN περνούν τέσσερις γυναίκες. Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι της εκπομπής «Real View».

Από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 21.00 και, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, την ίδια ώρα, θα μιλούν για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταμπού και περιστροφές. Στο «Real View» τα «καυτά» θέματα δεν καταθέτονται απλώς, αλλά αναλύονται τολμηρά και αποφασιστικά από τις τέσσερις παρουσιάστριες, που έχουν το θάρρος αλλά και το λόγο να σχολιάσουν, αναμιγνύοντας το χιούμορ με ευφυή διάλογο.

«Αυθόρμητες, απενοχοποιημένες, άμεσες και ετοιμόλογες, μας καλούν σε μία μεγάλη παρέα με χώρο και χρόνο για όλους, με το κοινό να παρεμβαίνει ζωντανά από το studio, αλλά και από το σπίτι, δίνοντας το δικό του τόνο και ρυθμό και βάζοντας στο κάδρο τη δική του οπτική», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πλατό θα απολαύσουμε και καλεσμένους, πρόσωπα που απασχολούν ή απασχόλησαν την κοινωνία, δίνοντας ακόμα μια διαφορετική οπτική ματιά ή μια ανατρεπτική, απελευθερωμένη άποψη.