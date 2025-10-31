Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη

Τις επόμενες ημέρες, η τράπουλα θα ξαναμοιραστεί αφού αρκετά προγράμματα βγαίνουν στον αέρα. Ειδικά, στη βραδινή ζώνη, θα δούμε αλλαγές που θα φέρουν νέα δεδομένα. Τι επέλεξε να δει, όμως, το κοινό χθες Πέμπτη;

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, στον ALPHA, από τις 20.00 έως τις 21.00, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» κατέγραψε 22,3% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 23,4% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό ενώ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» 16,8% και 14% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το «Hotel Elvira» κράτησε παρέα στο 12,2% του συνόλου και στο 15% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, άγγιξε το 19,1% του συνόλου και το 11,7% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 13,8% στο σύνολο και στο 12% στο δυναμικό κοινό. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t forget the lyrics» κατέγραψε 8,8% και 9,4%, στη νέα του ημέρα αφού προβαλλόταν Κυριακή.

Στο STAR το «First Dates» έκανε 8,6% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στον ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «Floor» κατέγραψε 8,5% του συνόλου και στο 8,6% των τηλεθεατών 18-54.