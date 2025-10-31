Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη

Τι έδειξαν οι μετρήσεις της Nielsen για το βράδυ της Πέμπτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις επόμενες ημέρες, η τράπουλα θα ξαναμοιραστεί αφού αρκετά προγράμματα βγαίνουν στον αέρα. Ειδικά, στη βραδινή ζώνη, θα δούμε αλλαγές που θα φέρουν νέα δεδομένα. Τι επέλεξε να δει, όμως, το κοινό χθες Πέμπτη;

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, στον ALPHA, από τις 20.00 έως τις 21.00, η σειρά «Να μ’ αγαπάς» κατέγραψε 22,3% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 23,4% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό ενώ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» 16,8% και 14% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το «Hotel Elvira» κράτησε παρέα στο 12,2% του συνόλου και στο 15% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, άγγιξε το 19,1% του συνόλου και το 11,7% του δυναμικού κοινού. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 13,8% στο σύνολο και στο 12% στο δυναμικό κοινό. Το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t forget the lyrics» κατέγραψε 8,8% και 9,4%, στη νέα του ημέρα αφού προβαλλόταν Κυριακή.

Στο STAR το «First Dates» έκανε 8,6% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στον ΣΚΑΪ το τηλεπαιχνίδι «Floor» κατέγραψε 8,5% του συνόλου και στο 8,6% των τηλεθεατών 18-54.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή για Φεύγα: Τι απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τους «βολεμένους αγρότες στα μπλόκα»

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες 2025: Παράταση έως 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων - Αλλαγές και παγίδες στη διαδικασία

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υπ. Μετανάστευσης για την κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή σύλληψη Ιρακινού διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη: Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσικλέτα - Προσέκρουσε σε οχήματα

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο δολοφονίας 2.000 ετών σε τηλεοπτικά γυρίσματα

13:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα – Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στην αντιπολίτευση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ - Αποδεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για σύγκλιση των Επιτροπών

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρωταθλητές» στην υπερεργασία οι Έλληνες: Ένας στους πέντε δούλεψε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα

13:11LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Η ώρα της πρεμιέρας – Τι θα δούμε

13:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη

13:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μηδέν «0»: Ο μεγάλος αόρατος κατασκευαστής των Μαθηματικών - Το σύμβολο που καθόρισε τα πάντα

12:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - Χάποελ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για Μητσοτάκη, Τριαντόπουλο και άλλους 17 νυν και πρώην υπουργούς

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ