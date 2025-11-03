Τηλεθέαση: Το κοινό «ψήφισε» Voice – Τι έγινε με τις σειρές

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν τα στελέχη του ΣΚΑΪ τα νούμερα του «Voice», που συνεχίζει να σημειώνει υψηλά νούμερα. Λόγος, άλλωστε, για τον οποίο, οι οντισιόν συνεχίζονται με στόχο το μουσικό σόου… να πάρει παράταση!

Χαρακτηριστικά, χθες, σημείωσε 21,8% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού με ποσοστό 27% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,9%.

Το STAR φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, την Κυριακή, σημειώνοντας χθες με τα «Φαντάσματα» 12,4% στο σύνολο και 16,5% στο δυναμικό κοινό. Το «IQ 160», στο STAR, βρέθηκε στο 9,5% του συνόλου και στο 11,8% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του MEGA, η νέα σειρά «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 18,5% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό ενώ «Η Γη της ελιάς» -που πήρε το lead in- 16,9% και 9,3% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, η νέα παραγωγή μυθοπλασίας «Ο δικαστής» κράτησε παρέα στο 10,3% του συνόλου και στο 10,4% του δυναμικού κοινού.