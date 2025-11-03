Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA
Την περασμένη Παρασκευή, έπειτα από έξι χρόνια, επέστρεψε στη συχνότητα του ALPHA και σάρωσε σε τηλεθέαση. Το «Σόι σου», στην πρεμιέρα του νέου κύκλου, κατέγραψε 40,8% στο δυναμικό κοινό και 38,9% στο σύνολο ενώ επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στο μέλλον.

Το επόμενο διπλό επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 20.00, με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να ετοιμάζονται να δώσουν «ρεσιτάλ».

Η Λυδία αποφασίζει να «ξεσκαρτάρει» το σπίτι, πετώντας ό,τι θεωρεί άχρηστο. Κι ενώ ο Σάββας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει μπαλαντέζες και τον παλιό εκτυπωτή από τη μανία της, ένα κόκκινο ντοσιέ με σημαντικά έγγραφα καταλήγει στην ανακύκλωση. Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα τους τηλεφωνεί πανικόβλητη... ο Βαγγέλης έχει πέσει ψυχολογικά αφού το Υγειονομικό σφράγισε τα χασάπικα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Καθώς η οικογένεια ψάχνει τρόπο να πάρει μια οικονομική ανάσα, εμφανίζεται ο Μπάκας, ο αιώνιος αντίπαλος και ανταγωνιστής χασάπης του Βαγγέλη, έτοιμος να προσφέρει την βοήθεια του… με αντάλλαγμα το 49% των μαγαζιών!

Η επιστροφή της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας. Με την Αλεξάνδρα να αναλαμβάνει ξανά την πρωτοκαθεδρία στο σπίτι και την Αντωνία να νιώθει όλο και πιο παραγκωνισμένη. Ένα τηλεφώνημα της στη Λυδία, θα δώσει το έναυσμα στην Αλεξάνδρα να ξεκινήσει ανοιχτές εχθροπραξίες… οι οποίες όμως δε θα μείνουν αναπάντητες. Η Λυδία και ο Σάββας, σύντομα, θα βρεθούν στη μέση αντικρουόμενων πυρών. Όταν η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο, η Αντωνία θα απαιτήσει από τον Κωνσταντίνο να αλλάξουν σπίτι. Η Αλεξάνδρα, βέβαια, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη…

