Κατερίνα Καινούργιου για το προσωπικό της «θαύμα»: «Το λέω και ανατριχιάζω»

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλώντας στην εκπομπή της αναφέρθηκε στην πίστη και τα θύματα. Όπως παραδέχτηκε η παρουσιάστρια του Alpha, βίωσε το δικό της θαύμα μετά την επίσκεψη στον πάτερ Δημήτριο Λουπασάκη για το οποίο θα μιλήσει ανοιχτά το επόμενο διάστημα, όπως τόνισε στους τηλεθεατές της.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω. Μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.