Κατερίνα Καινούργιου: «Λιγούρες» on air για την παρουσιάστρια - Το φαγητό που ζήτησε από τον Συρίγο
To πείραγμα της παρουσιάστριας στον σεφ Πέτρο Συρίγο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια χιουμοριστική στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης, όταν η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το κοινό μια... λιγούρα της.
Όπως αποκάλυψε η ίδια, λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει από τον σεφ της εκπομπής, Πέτρο Συρίγο, να της ετοιμάσει πίτσα για να ικανοποιήσει την όρεξή της. Ο σεφ της ετοίμασε μία ατομική πίτσα σε σχήμα καρδιάς
Με το γνωστό της μπρίο, η παρουσιάστρια γύρισε προς τον μάγειρα και τον ρώτησε γελώντας:
«Μου έβαλες και λουκανικάκι που σου ζήτησα;».
Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να κάνει και το επόμενο πείραγμα στον σεφ κατά τη διάρκεια που παρουσίαζε τη συνταγή της ημέρας, σχολίασε αστειευόμενη ότι οι μερίδες που ετοίμασε ήταν μικρές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10 ∙ WHAT THE FACT
Πεινάς μέσα στη νύχτα; Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσεις φυσικά
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
13:22 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;
12:51 ∙ WHAT THE FACT
Δύο μυστηριώδεις λάμψεις φώτισαν το φεγγάρι - Τι ήταν;
12:48 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Έτσι θα καταλάβετε ποιος σας «κλέβει» το Wi-FI - Πώς να προστατευθείτε
13:38 ∙ WHAT THE FACT