Κατερίνα Καινούργιου: «Λιγούρες» on air για την παρουσιάστρια - Το φαγητό που ζήτησε από τον Συρίγο

Μια χιουμοριστική στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης, όταν η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το κοινό μια... λιγούρα της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, λίγο νωρίτερα είχε ζητήσει από τον σεφ της εκπομπής, Πέτρο Συρίγο, να της ετοιμάσει πίτσα για να ικανοποιήσει την όρεξή της. Ο σεφ της ετοίμασε μία ατομική πίτσα σε σχήμα καρδιάς

Με το γνωστό της μπρίο, η παρουσιάστρια γύρισε προς τον μάγειρα και τον ρώτησε γελώντας:

«Μου έβαλες και λουκανικάκι που σου ζήτησα;».

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να κάνει και το επόμενο πείραγμα στον σεφ κατά τη διάρκεια που παρουσίαζε τη συνταγή της ημέρας, σχολίασε αστειευόμενη ότι οι μερίδες που ετοίμασε ήταν μικρές.

