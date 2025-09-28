Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

Με έντονη αποδοκιμασία σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης το γεγονός που συνέβη σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας αφαίρεσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του. Ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός απέφυγε να δώσει περαιτέρω διάσταση στο θέμα, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για κάτι αστείο ή αξιοσημείωτο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του, ο κ. Καλλιακμάνης κλήθηκε να σχολιάσει το επεισόδιο που προκάλεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος είχε αναφερθεί και στον ίδιο. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «όταν κάποιος έχει επιρροή σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν πρέπει να τον προκαλείς», υπονοώντας ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι αποτέλεσμα προκλητικών καταστάσεων.

Η αφορμή για όλη αυτή την ένταση δόθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε συγκρίνει τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, αναφέροντας πως «έχει βγει γυμνός πάνω σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά». Συμπλήρωσε ότι υπάρχει μια απαίτηση να παρουσιαστεί κάποιος σε αγροτικές εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Μπαλάσκα.

Η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα δεν άργησε να έρθει, καθώς σχολίασε πως «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», για να ακολουθήσει η κίνηση με το ξάφνιασμα των τηλεθεατών, όταν σήκωσε τη μπλούζα του σε ζωντανή μετάδοση.