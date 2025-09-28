Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

«Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο» ανέφερε ο πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας

Newsbomb

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με έντονη αποδοκιμασία σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης το γεγονός που συνέβη σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας αφαίρεσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του. Ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός απέφυγε να δώσει περαιτέρω διάσταση στο θέμα, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για κάτι αστείο ή αξιοσημείωτο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής του, ο κ. Καλλιακμάνης κλήθηκε να σχολιάσει το επεισόδιο που προκάλεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος είχε αναφερθεί και στον ίδιο. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «όταν κάποιος έχει επιρροή σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν πρέπει να τον προκαλείς», υπονοώντας ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι αποτέλεσμα προκλητικών καταστάσεων.

Η αφορμή για όλη αυτή την ένταση δόθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε συγκρίνει τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, αναφέροντας πως «έχει βγει γυμνός πάνω σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά». Συμπλήρωσε ότι υπάρχει μια απαίτηση να παρουσιαστεί κάποιος σε αγροτικές εργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Μπαλάσκα.

Η απάντηση του Σταύρου Μπαλάσκα δεν άργησε να έρθει, καθώς σχολίασε πως «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», για να ακολουθήσει η κίνηση με το ξάφνιασμα των τηλεθεατών, όταν σήκωσε τη μπλούζα του σε ζωντανή μετάδοση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»

10:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πολύμερος για Ντούσκο: «Κλαίμε όλοι από χαρά - Έκανε την κούρσα της ζωής του»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Tην Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εξετάζουμε σοβαρά την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά» είπε ο Μητσοτάκης στην Αυστραλή μητέρα 15χρονης που αυτοκτόνησε λόγω bullying

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Terminator» ο Τσικίνιο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» από διαρροή καυσίμων - Πιθανώς να βρίσκεται στη Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ