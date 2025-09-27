Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

Πώς ξεκίνησε η νέα... κόντρα!

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του
Ήταν Δεκέμβριος του 2024 όταν ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανήρτησε στο TikTok μια φωτογραφία του, κατά το μάζεμα ελιών στον τόπο καταγωγής του, το Αγρίνιο. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης τότε είχε εμφανιστεί χωρίς μπλούζα και τα σχόλια είχαν πέσει... βροχή.

Εμφανιζόταν να ραβδίζει τις ελιές και να μοιράζεται τις σκέψεις του για την κούραση και τη δυσκολία που έχει η συγκομιδή του ελαιόκαρπου.

«Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό οι ελαιοπαραγωγοί μαζεύουν τον ελαιόκαρπο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει όλοι αυτή τη δουλειά, αν έχετε δοκιμάσει πόσο κουραστικό είναι, είναι τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, σκέφτομαι τι τραβάει αυτός ο κόσμος. Το λάδι όντως είναι ακριβώς στην Ελλάδα, για τους Έλληνες είναι ακριβό, ίσως έξω έπρεπε να πηγαίνετε για διπλάσια τιμή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, πάντως αυτή η δουλειά σίγουρα δεν πληρώνεται με τίποτα. Καλή παραγωγή», είχε πει τότε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Η... απάντηση Μπαλάσκα

Έκτοτε πέρασε καιρός, όμως ο Γιώργος Λιάγκας, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 δεν είχε ξεχάσει εκείνη την εμφάνιση του επίτιμου προέδρου αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Και έχοντας στο πάνελ της εκπομπής του τον αστυνομικό αναλυτή, Σταύρο Μπαλάσκα, του την θύμισε. Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παλλαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο» είπε αστειευόμενος ο Γιώργος Λιάγκας.

Και τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και αμέσως σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε on air το στήθος του. «Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» να λένε «ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό». «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας. Στο πάνελ της εκπομπής όλοι αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση του Σταύρου Μπαλάσκα και ακολούθησε τηλεοπτικό διάλειμμα.

Ο Γιώργος Λιάγκας, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, και με το στήθος του Γιώργου Μπαλάσκα να «παίζει» στα social media, ζήτησε αμέσως συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας: «Επειδή θέλω τα θέματα να τα λύνω την ώρα που δημιουργούνται και επειδή ο Σταύρος έκανε κάτι που θεώρησε ότι είναι πλάκα, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ωραίο που ανέβασες τη μπλούζα, φέτος έχω αποφασίσει να μην αφήνω τα πράγματα να σέρνονται. Κάποιοι θα το εκλάβουν ως χιούμορ, αισθητικά δεν ήταν ωραίο στο λέω κι εγώ. Έκανα μια πλάκα αλλά δεν μπόρεσα να φανταστώ ότι θα σηκώσεις τη μπλούζα. Ζητώ συγγνώμη και σε ευχαριστώ που το κάνεις κι εσύ» ανέφερε ο παρουσιαστής, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να ζητά με τη σειρά του συγγνώμη.

