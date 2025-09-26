Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

«Ζητώ συγγνώμη για όποιον ενοχλήθηκε», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας και ο Γιώργος Λιάγκας του είπε: «Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανες»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του 

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα να μένει άφωνος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον συνεργάτη του: «Το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, φοράμε ή σκούρα ή ανοιχτά και οι δύο, πώς σου φαίνεται;», με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντάει: «Χημεία είναι αυτό».

Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παλλαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε: «Ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ», είπε και σήκωσε τη μπλούζα του μπροστά στην κάμερα!

Όλοι έμειναν άφωνοι στο Πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας είπε απλά: «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό».

Λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε και είπε στον Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν ήταν ωραίο αυτό που έκανες, δεν ήταν ωραίο ούτε τηλεοπτικά ούτε αισθητικά, καταλαβαίνω ότι έκανες πλάκα επειδή είστε φίλοι με τον Γιώργο Καλλιακμάνη». Τότε ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε: «Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές».

