Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Μετά από έντονη φημολογία, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Ευτυχισμένη και συγκινημένη, το πρωί της Δευτέρας, στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε για το ευτυχές γεγονός με το πλατό να γεμίζει από ροζ μπαλόνια αφού η παρουσιάστρια περιμένει κοριτσάκι.

«Καλημέρα σας αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Όπως καταλάβατε, το φύλο φαίνεται. Είναι κάτι που το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά μου, από τα πρηξίματα, από τα νύχια, αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι οι γυναίκες στην αρχή να το μοιραζόμαστε μόνο με τους δικούς μας ανθρώπους. Από εχθές έχω εισπράξει πολλή θετική ενέργεια, που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια. Παρόλα αυτά, φοβάσαι, περιμένεις να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Πέρασε αυτό το διάστημα, ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σας και αναφέρομαι κυρίως στους τηλεθεατές γιατί λάμβανα αμέτρητα μηνύματα καθημερινά που με πολύ όμορφο τρόπο μου έστελναν τις ευχές τους και μου έλεγαν να το πω όταν θα είμαι έτοιμη. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη, ήταν κάτι που το ήθελα εδώ και πολλά χρόνια, ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα», συμπλήρωσε.

«Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια των γιατρών, τις ορμόνες που θες να πάρεις χωρίς να μπω στη διαδικασία τη δύσκολη. Ίσως το άγχος της δουλειάς, δεν με άφηναν να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.

Όταν είπα το καλοκαίρι να μην το σκέφτομαι, ήρθε τόσο απλά και ομαλά και από μόνο του. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, δεν θέλω να χάσετε την πίστη σας γιατί μπορεί να γίνει ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχω πλημμυρίσει αγάπη», σημείωσε.

«Δεν θα σταματήσω να αγωνιώ μέχρι την τελευταία στιγμή, που θα αγκαλιάσω το πλασματάκι μας. Ειδικά οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, χωρίς να φανεί τρομακτικό, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ δύσκολο γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Καλό είναι να περάσει αυτό, να το πεις δημόσια και να ακούς τους γιατρούς. Περιμένω μπέμπα!», κατέληξε.

