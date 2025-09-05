Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε σε έναν αγώνα θρίλερ έναντι της Ισπανίας με σκορ 90-86 για τους ομίλους του Eurobasket 2025. Οι Ισπανοί αποκλείστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τη διοργάνωση.

«Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό», γράφει η Marca με τον αθλητικό Τύπο στην Ισπανία να αποδοκιμάζει τις κινήσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο. Και με την Εθνική μας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει θαύματα στο παρκέ, τον Κώστα Σλούκα το ίδιο, οι Ισπανοί επιστρέφουν πρόωρα στην πατρίδα τους, από νικητές του προηγούμενου Eurobasket.

Η FIBA αποθεώνει την ίδια στιγμή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την εμφάνισή του κόντρα στους «φούριας ρόχας», αφού έβαλε 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα ισπανικά ΜΜΕ αποθεώνουν την Εθνική μας και αποδοκιμάζουν την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο

Η «Marca» στα πρωτοσέλιδά της έχει δημοσίευμα με τίτλο: «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της» και στη συνέχεια ανέφερε: «Στις πύλες του κλειστού "Σπύρος Κυπριανού", θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: "Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Το πρωτοσέλιδο της Marca με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της»

«Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της»

Από την πλευρά της η «AS» με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», σε πολύ πιο ήρεμο τόνο σημειώνει «Τώρα είναι πολύ αργά». Η «Pais» υπογραμμίζει το τέλος μίας εποχής: «Μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από τον αποχαιρετισμό ενός προπονητή που έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και τίτλους. Η Ισπανία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα, έξω από την τελική φάση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό το Ευρωμπάσκετ, τυλιγμένη σε μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή και σε αναζήτηση ηγετών. Επίσης, τερματίζει ένα σερί που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς: από το 1999, έφταναν πάντα στα ημιτελικά της Ευρώπης και μόνο το 2005 έχασαν ένα μετάλλιο. Από τώρα και στο εξής, ξεκινά μια νέα εποχή».

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής

Η Ελλάδα θα παίξει κόντρα στο Ισραήλ στις 21:45, στο τελευταία χρονικά παιχνίδι της ημέρας (7/9). Το πρόγραμμα της Κυριακής ανοίγει το παιχνίδι της Πολωνίας με τη Βοσνία (12:00), μετά παίζουν Γαλλία - Γεωργία (15:15) και στις 18:30 είναι το Ιταλία - Σλοβενία.

Αναλυτικά οι ώρες για την Κυριακή:

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας προς τον τελικό

Φάση των «16»: Ελλάδα - Ισραήλ

Προημιτελικά: Νικητής Ελλάδα/Ισραήλ vs Νικητής Λιθουανία/Λετονία

Ημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ / Λιθουανία - Λετονία Vs Τουρκία - Σουηδία Vs Πολωνία - Βοσνία