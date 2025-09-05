«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (05/09).
Η μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Η «επίσημη αγαπημένη» επιβλήθηκε 90-86 των Ίβηρων και έδειξε πως «Είχε καρδιά» παίρνοντας επιτέλους μια σημαντική νίκη κόντρα στους «Φούριας Ρόχας».
Παράλληλα, τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, η οποία αντιμετωπίζει την Λευκορωσία. «Ελλάς ολέ, ολέ» είναι το σύνθημα που θα κυριαρχεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Παρασκευής (05/09).
