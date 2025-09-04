Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ

Στο τέλος «μίλησε» η ελληνική καρδιά στον μεγάλο αγώνα με την Ισπανία.

Η Εθνική μας επικράτησε των Ίβηρων, οι οποίοι πάνε πρόωρα σπίτι τους καθώς αποκλείστηκαν απ’ τη συνέχεια του Eurobasket.

Η γαλανόλευκη φεύγει από την Κύπρο, καθώς θα συμμετάσχει στην τελική φάση του τουρνουά.

Αυτή θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας. Εκεί θα αγωνιστεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με αντίπαλο το Ισραήλ στη φάση των «16». Ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/9).

Το τζάμπολ ορίστηκε για τις 21:45 ώρα Ελλάδος.