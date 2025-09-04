Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου στο Eurobasket 2025 και εξασφάλισε την πρώτη θέση.

Μαθαίνοντας οριστικά και τον αντίπαλό της στη φάση των «16», η οποία θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας.

Αυτή θα είναι η ομάδα του Ισραήλ, που τερμάτισε στην 4η θέση του 4ου ομίλου μετά την ήττα από τη Σλοβενία του τρομερού Λούκα Ντόντσιτς.

Μάλιστα, η συνέχεια είναι πολύ ευνοϊκή για την Ελλάδα, καθώς αποφεύγει τα μεγαθήρια μέχρι τα ημιτελικά.

Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η Εθνική ομάδα μπάσκετ θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.

Με πρόκριση από τη φάση των «8», η Ελλάδα θα βρεθεί στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων, όπου -εκτός απροόπτου- θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε την πρώτη θέση μετά τον θρίαμβο επί της Σερβίας και έχει μπροστά της τη Σουηδία και τον νικητή του Πολωνία - Βοσνία για να φτάσει μέχρι τους «4».

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη, καθώς αποφεύγει τις Σερβία, Γερμανία και Γαλλία.

Τα ζευγάρια των «16»:

Ελλάδα - Ισραήλ

Γαλλία - Γεωργία

Ιταλία - Σλοβενία

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Πολωνία - Βοσνία

Δείτε παρακάτω τις τελικές βαθμολογίες της φάσης των ομίλων και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία 84-76

Ιταλία - Κύπρος 89-54

Ισπανία - Ελλάδα 86-90

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία 114-74

Ισραήλ - Σλοβενία 96-106

Πολωνία - Βέλγιο 69-70

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 18:30

2. Τουρκία - Σουηδία 12:00

3. Γερμανία - Πορτογαλία 15:15

4. Σερβία - Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία - Βοσνία 12:00

7. Ιταλία - Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία - Γεωργία 15:15

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία/Λετονία - Ελλάδα/Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία/Σουηδία - Πολωνία/Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία/Πορτογαλία - Ιταλία/Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Σερβία/Φινλανδία - Γαλλία/Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)