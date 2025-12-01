Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι

Ο 19χρονος παραβίασε τον χώρο του ζώου, αφού ανέβηκε σε τοίχο ύψους 6 μέτρων και κατέβηκε από δέντρο μπροστά σε τρομοκρατημένες οικογένειες

Ένας 19χρονος Βραζιλιάνος, ο Gerson de Melo Machado, έχασε τη ζωή του από επίθεση λιονταρίνας στον ζωολογικό κήπο Arruda Camara (Bica) της João Pessoa, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Ο 19χρονος παραβίασε τον χώρο του ζώου, αφού ανέβηκε σε τοίχο ύψους 6 μέτρων και κατέβηκε από δέντρο μπροστά σε τρομοκρατημένες οικογένειες. Οι υπεύθυνοι του πάρκου, που φιλοξενεί πάνω από 580 είδη ζώων σε έκταση 26,8 εκταρίων και λειτουργεί από το 1921, αποφάσισαν να κλείσουν το χώρο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η λιονταρίνα, σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, παρουσίαζε σημάδια στρες και σοκ και επιτέθηκε αμέσως μόλις ο νεαρός άγγιξε το έδαφος, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Το προσωπικό ασφαλείας επενέβη γρήγορα, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει το δυστύχημα, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο το ενδεχόμενο ο 19χρονος να ήθελε να αυτοκτονήσει.

Δείτε το βίντεο- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

https://www.instagram.com/reel/DRtcFr3EoQP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Machado μεγάλωσε σε ακραία φτώχεια και σε ιδρύματα, αντιμετωπίζοντας σοβαρά ψυχικά προβλήματα, ανάλογα με αυτά που είχε και η μητέρα του η οποία έπασχε από σχιζοφρένεια. Στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ήταν ο μόνος από τα αδέλφια του που δεν υιοθετήθηκε. Εκτός των άλλων, είχε συλληφθεί πολλαπλές φορές για μικροπαραβάσεις, ενώ προηγήθηκε και μία προσπάθεια να ταξιδέψει λαθραία στην Αφρική, με στόχο να γίνει εκπαιδευτής λιονταριών.

Η Veronica Oliveira, εργαζόμενη σε υπηρεσία προστασίας παιδιών και φίλη του νεαρού, υπογράμμισε την αδυναμία του να αντιληφθεί σωστά τους κινδύνους λόγω έλλειψης κατάλληλης γνώσης για τα άγρια ζώα.

Οι διαχειριστές του ζωολογικού κήπου επιβεβαίωσαν την παραβίαση και εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του θύματος. Ο πρώην επικεφαλής περιβαλλοντικής αστυνομίας Matheus Laiola σχολίασε ότι η επίθεση είναι έκφραση φυσικής συμπεριφοράς άγριου ζώου και τόνισε την επιτακτική ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας ώστε να προφυλαχτούν και άνθρωποι και ζώα.

