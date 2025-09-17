Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

Δεύτερη μάχη στην τηλεοπτική αρένα για τις καθημερινές πρωινές εκπομπές και η τηλεθέαση της Τρίτης δείχνει ότι κάποιοι τηλεαστέρες έχουν προβάδισμα.

Χαρακτηριστικά, η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA βρέθηκε στο 13,2% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο 15,1% του συνόλου και στο 9,4% των τηλεθεατών 18-54. Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno», στο MEGA, κράτησε παρέα στο 12,6% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» βρέθηκε στο 7,5% και στο 9,4% αντίστοιχα ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο 7,9% και στο 8,6% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, όπου η ενημέρωση πρωταγωνιστεί, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,2% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που παίρνει τη σκυτάλη, έκανε 12,1% και 7,9% αντίστοιχα. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» σημείωσε 7,5% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, να σημειωθεί ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day» αποδεικνύει και φέτος τη δυναμική της. Έτσι, χθες, έκανε 15,3% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση στο εν λόγω μερίδιο. Το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 3,6% και 3,7%. Το «Κοινωνία ώρα Mega» έκανε 18,9% και 17,6%, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ 17,7% και 8,9%, το «Ώρα Ελλάδος» 10,5% και 7%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» 10,9% και 6,2%.

Τι συμβαίνει τα μεσημέρια

Στον ΣΚΑΪ η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Το’χουμε», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 5,7% και 6% αντίστοιχα, ενώ το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου 3,5% και 2,5%. Το «Live News», στο MEGA, σημείωσε 15,7% στο σύνολο και 15,2% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Καθαρές κουβέντες» του OPEN κατέγραψαν 6,4% και 3,4% αντίστοιχα. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 7,9% και 5,2%.

