Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

Αναβρασμός επικρατεί στα κανάλια, στο ξεκίνημα της σεζόν, για τα νούμερα τηλεθέασης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2'
Δεύτερη μάχη στην τηλεοπτική αρένα για τις καθημερινές πρωινές εκπομπές και η τηλεθέαση της Τρίτης δείχνει ότι κάποιοι τηλεαστέρες έχουν προβάδισμα.

Χαρακτηριστικά, η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA βρέθηκε στο 13,2% του συνόλου και στο 14,4% του δυναμικού κοινού, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο 15,1% του συνόλου και στο 9,4% των τηλεθεατών 18-54. Η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno», στο MEGA, κράτησε παρέα στο 12,6% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού.

Γιώργος Λιάγκας

Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» βρέθηκε στο 7,5% και στο 9,4% αντίστοιχα ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο 7,9% και στο 8,6% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, όπου η ενημέρωση πρωταγωνιστεί, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 15,2% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που παίρνει τη σκυτάλη, έκανε 12,1% και 7,9% αντίστοιχα. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» σημείωσε 7,5% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, να σημειωθεί ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day» αποδεικνύει και φέτος τη δυναμική της. Έτσι, χθες, έκανε 15,3% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση στο εν λόγω μερίδιο. Το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 3,6% και 3,7%. Το «Κοινωνία ώρα Mega» έκανε 18,9% και 17,6%, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ 17,7% και 8,9%, το «Ώρα Ελλάδος» 10,5% και 7%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» 10,9% και 6,2%.

Κατερίνα Καινούργιου

Τι συμβαίνει τα μεσημέρια

Στον ΣΚΑΪ η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 9,9% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Το’χουμε», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 5,7% και 6% αντίστοιχα, ενώ το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου 3,5% και 2,5%. Το «Live News», στο MEGA, σημείωσε 15,7% στο σύνολο και 15,2% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Καθαρές κουβέντες» του OPEN κατέγραψαν 6,4% και 3,4% αντίστοιχα. Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 7,9% και 5,2%.

