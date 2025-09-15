Buongiorno: Τα πρώτα λόγια της Φαίης Σκορδά

Σταθερή στο ραντεβού της με το κοινό, και φέτος, η Φαίη Σκορδά έκανε πρεμιέρα στο MEGA με την εκπομπή «Buongiorno». Λαμπερή, ντυμένη στα λευκά όπως συνηθίζει στις πρεμιέρες της, είπε την πρώτη καλημέρα της σεζόν και υποδέχθηκε όλους τους συνεργάτες της.

«Καλώς ορίσατε στο MEGA! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στον Alpha Κύπρου που από σήμερα θα μας βλέπετε ζωντανά, πολλά φιλιά στην Κύπρο.

Ίσως είχαμε μία άνεση μεγαλύτερη φέτος, αισθάνομαι μια ασφάλεια μεγαλύτερη γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη. Με τους περισσότερους έχω ξανασυνεργαστεί…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια μίλησε με όλους τους συνεργάτες της.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό και το πάντα εύστοχο σχόλιό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την ευαισθησία και την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη νεανική και φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία, είναι και φέτος δίπλα της.

Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, που διακρίνεται όχι μόνο για την επαγγελματική του καταξίωση, αλλά και την ανεπιτήδευτη θετική διάθεσή του. Την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης, συνεχίζει και φέτος, ως η φωνή που ανατρέπει τις ισορροπίες με τον ξεχωριστό, αιχμηρό λόγο του.

Διαβάστε επίσης