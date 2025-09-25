Ο Άγιος Έρωτας πάτησε ξανά κορυφή – Τι συνέβη με τις υπόλοιπες σειρές

Το βράδυ της Τετάρτης, ο «Άγιος Έρωτας» επέστρεψε στον ALPHA με ένα διπλό επεισόδιο που κέρδισε το κοινό. Στο X «στήθηκε» πάρτι, ενώ τα νούμερα τηλεθέασης αποδεικνύουν ότι οι τηλεθεατές ανυπομονούσαν για την επιστροφή της παραγωγής.

Συγκεκριμένα, κατέκτησε 18,3% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό συνεχίζοντας τις πρωτιές για το κανάλι. «Η Γη της ελιάς» του MEGA κατέγραψε 14,2% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 13% και στο 7,2% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, που συνεχίζει να πιστεύει στα ριάλιτι σόου, το «Exathlon» έκανε 7,5% στο σύνολο και 7% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, η σειρά το «Παιδί» περιορίστηκε στο 2,6% του συνόλου και στο 2,8% του δυναμικού κοινού, ενώ η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» στο 2,6% και στο 3,1%.

Το προσεχές διάστημα αναμένουμε και τις υπόλοιπες πρεμιέρες της μυθοπλασίας, με το MEGA ακόμη να μην έχει «ξεδιπλώσει» τα χαρτιά του.

