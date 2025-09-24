Αγγελική Ηλιάδη: «Είμαι σε συζητήσεις να γίνει σήριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ»

Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι είναι σε συζητήσεις να γίνεια ταινία η ζωή της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ και να την υποδυθεί η ίδια.

«Έχω κάνει μία συζήτηση για να γίνει ένα σίριαλ και να παίξω και τον ρόλο της γιαγιάς μου. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ και ξέρω ότι μπορώ και να το κάνω. Εμείς ήμασταν πάντα ενωμένοι με την οικογένειά μου, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Τον τελευταίο καιρό είμαστε πιο κοντά από ποτέ», ανέφερε η τραγουδίστρια για το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην οθόνη η ζωή της Καίτης Γκρέυ.

Διαβάστε επίσης