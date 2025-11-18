Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

Το «Σόι σου» είναι η μεγάλη επιτυχία της τηλεοπτικής σεζόν. Η επιστροφή, στη συχνότητα του ALPHA, και τα σαρωτικά ποσοστά άνοιξαν την όρεξη στα κανάλια για να ανάψουν το πράσινο φως και για άλλα reunion.

Έτσι, ήδη έχει δρομολογηθεί το come back του σίριαλ «Υπέροχα πλάσματα». Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, η σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες και η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε. «Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα με την καινούργια χρονιά», ανέφερε η ηθοποιός στο «Breakfast@star». Σχετικά με το πώς φαντάζεται τον ρόλο της μετά από τόσα χρόνια, σημείωσε: «Νομίζω ότι ο πυρήνας των ανθρώπων δεν αλλάζει. Έχει κλειδώσει επίσημα η επιστροφή»…

Για όσους δεν θυμούνται, τα «Υπέροχα Πλάσματα» είναι μία ελληνική κωμική τηλεοπτική σειρά, παραγωγής 2007-2008, που δημιουργήθηκε από τη Μυρτώ Κοντοβά και προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2007 μέχρι την 1η Ιουλίου του 2008. Κύριο θέμα είναι η ζωή και η φιλία τριών 35αρηδων, δύο γυναικών και ενός άνδρα, στην Αθήνα του σήμερα. Με τη Μυρτώ Αλικάκη, συμπρωταγωνιστούσαν οι Γιώργος Πυρπασόπουλος και Φαίδρα Δρούκα.

Come back ετοιμάζεται να κάνει και η θρυλική κωμωδία «Στο παρά πέντε». Η παρέα της εμβληματικής σειράς του MEGA ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο reunion, μια τηλεοπτική βραδιά που θα συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ, αγαπημένες αναμνήσεις, αλλά και νέες ιστορίες των πέντε πρωταγωνιστών και όχι μόνο αυτών. Η συμμετοχή του κοινού στο ειδικό microsite του MEGA υπήρξε εντυπωσιακή, με περισσότερες από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές που ανέδειξαν λατρεμένες σκηνές, ατάκες και στιγμές της σειράς και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του περιεχομένου του reunion.