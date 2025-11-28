Το Σόι σου: Ένας γάμος σκάει σαν «βόμβα»
Η κωμική σειρά του ALPHA έρχεται, απόψε, με ένα διπλό επεισόδιο…
Συνεχίζονται οι περιπέτειες των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, απόψε, στις 20.00, στον ALPHA. Το «Σόι σου» θα χαρίσει ξανά στο κοινό μοναδικές στιγμές, με πολλούς μπελάδες!
Η Χαρούλα ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο σπίτι τρεις παλιές της φίλες, που έκαναν παρέα πολλά χρόνια πριν. Από τότε όμως οι φίλες της, έχουν κάνει περιουσίες και μεγάλες καριέρες. Όλη η οικογένεια της Χαρούλας, πλην της ίδιας, τις θεωρεί ψωνισμένες. Η Λυδία και η Μπέλα αναλαμβάνουν να πλασάρουν μια άλλη εικόνα της μητέρας τους, για να μη νιώσει άβολα, επιστρατεύοντας όσους μπορούν από το Χαμπέικο. Η Χαρούλα προβάλλει σθεναρή αντίσταση… Η μεγάλη ώρα έρχεται και καταφθάνουν οι φίλες: η μονόχνοτη Βασιλική, η σικάτη Νανά και η business-woman Μαριέττα. Οι κόρες της Χαρούλας φαίνεται πως είχαν δίκιο… Όμως τα χειρότερα έπονται! Οι ομηρικοί καβγάδες των Χαμπέων δε μένουν για πολύ απαρατήρητοι στις καλεσμένες. Πόσο ν’ αντέξει η δόλια Χαρούλα; Το φινάλε θα δώσει απαντήσεις σε όλους: Μήπως οι «παλιοφιλενάδες» της δεν είναι τόσο ευτυχισμένες όσο θέλουν να δείχνουν;
Ο Μένιος ανακοινώνει στην οικογένεια ότι βρήκε τη γυναίκα της ζωής του και σκοπεύει να την παντρευτεί! Μετά το αρχικό σοκ, ξεκινούν όλοι τις ετοιμασίες για να τη γνωρίσουν. Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία κοντράρονται για το ποια θα κάνει την πιο εντυπωσιακή υποδοχή, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει αν πρέπει να συγκινηθεί ή να πανικοβληθεί, κι ο Μενέλαος… φιλοσοφεί για τον έρωτα! Όταν όμως η κοπελίτσα που περίμεναν φτάνει, η οικογένεια μένει άφωνη... Η μελλοντική νύφη των Τριαντάφυλλων, είναι μια ώριμη γυναίκα, πολύ μεγαλύτερη του. Η περιβόητη Ρεβέκκα! Η Λυδία και ο Σάββας την γνωρίζουν καλά, αφού πριν λίγες ώρες της είχαν πουλήσει το γλυπτό που τους είχε χαρίσει η Αλεξάνδρα στον αρραβώνα τους! Θα καταφέρουν να το πάρουν πίσω πριν το ανακαλύψει η Αλεξάνδρα; Κι ο Μένιος όσο είναι τυφλωμένος από έρωτα, θα καταλάβει ποια μυστικά κρύβει η μελλοντική γυναίκα του;