Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, καθώς οι κεντρικότεροι οδικοί άξονες της χώρας είναι μποτιλιαρισμένοι.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ παρόμοια είναι και η κατάσταση στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν επίσης σχηματιστεί στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη μέχρι και τον Χολαργό. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται ακόμη και στη Λεωφόρου Αλίμου - Κατεχάκη.

Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αλεξάνδρας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Σταδίου, άνοδο της Λεωφ, Συγγρού και την Βασ. Αμαλίας.

Δείτε το χάρτη της κίνησης λίγο μετά τις 18:30:

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο δεν φαίνεται να μετριάζεται ούτε στην Αττική Οδό καθώς και εκεί σημειώνονται αρκετές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ Πλακεντίας - Κηφισίας, 5΄-10΄ Κάντζα - Μαραθώνος, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Χολαργό έως την έξοδο για Καρέα.