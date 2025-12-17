Θεσσαλία: Στην αντεπίθεση οι αγρότες - Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και «όχι» στον πρωθυπουργό

Έπειτα από μια μαραθώνια και φορτισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου στο μπλόκο της Νίκαιας, που ολοκληρώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, οι εκπρόσωποι των αγροτών έστειλαν σαφές μήνυμα: οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες για διάλογο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να βρίσκονται και οι αγρότες στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες της Καρδίτσας υπογράμμισαν ότι η απουσία ουσιαστικών απαντήσεων στα φλέγοντα αιτήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα καθιστά οποιαδήποτε επαφή με την κυβερνητική ηγεσία «κενή περιεχομένου».

Το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε δραματικά τις τελευταίες ώρες εξαιτίας ενός σοβαρού τεχνικού σφάλματος στο σύστημα πληρωμών. Η απρόσμενη παρακράτηση των εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε προτού καν πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα που θίγει την αξιοπρέπειά τους και στερεί πολύτιμη ρευστότητα από τις εκμεταλλεύσεις τους σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Πανελλαδικό κάλεσμα

Η στρατηγική των αγροτών για τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνει τον πλήρη συντονισμό όλων των σημείων διαμαρτυρίας. Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απευθύνουν επίσημο κάλεσμα προς όλα τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ζητώντας την άμεση εντατικοποίηση των δράσεων και των συμβολικών αποκλεισμών. Στόχος είναι η άσκηση μέγιστης δυνατής πίεσης, ώστε η κυβέρνηση να αναγκαστεί να καταθέσει συγκεκριμένες και δεσμευτικές λύσεις που θα διασφαλίζουν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

