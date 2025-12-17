Πληρωμές αγροτών: Επιλύθηκε το πρόβλημα - Κανονικά οι καταβολές των χρημάτων

Μετά την αναστάτωση που επικράτησε στον αγροτικό κόσμο, καθώς δεκάδες παραγωγοί διαπίστωσαν ότι ενώ δεν πιστώθηκαν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις προγραμματισμένες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προχώρησε σε παρακρατήσεις ποσών.

"Επιλύθηκε, τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά, όπως είπαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάσθηκε χθες το βράδυ στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

Μαρινάκης για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα,δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή»

«Ικανοποιήθηκε ένα μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων των αγροτών», ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σημείωσε δε ότι οι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ευλογιάς, οι σιτοπαραγωγοί και οι βαμβακοπαραγωγοί «θα πάρουν περισσότερα χρήματα όπως δικαιούνται».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών που δεν έχει ικανοποιήσει καμία άλλη κυβέρνηση», επισήμανε.

«Αναμένουμε από του αγρότες να έρθουν για να γίνει εξειδίκευση των παρεμβάσεων» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «‘Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη θέση της»

«Δεν μπορούμε να πάμε σε μια άνευ ορίων υπομονή» , διεμήνυσε με νόημα.

