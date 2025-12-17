Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το επεισόδιο με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ενημερώθηκε αμέσως από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για μια διαμάχη που έλαβε χώρα τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στην οποία εμπλέκεται ένας ευρωβουλευτής της ομάδας.

Όπως σημειώνει, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για βία και προσθέτει ότι έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του εν λόγω ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

