Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη».

Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν μεταβεί οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, αρχικά του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ στη συνέχεια του έριξε δύο γροθιές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση.

Μαρινάκης: «Τώρα είναι αργά για δάκρυα»

Δριμεία κριτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να θέσει εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά έπειτα από την καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης».

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για δάκρυα», συμπλήρωσε.

«Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές», κατέληξε.







