Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη σε μπαρ στο Στρασβούργο

Newsbomb

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη».

Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν μεταβεί οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, αρχικά του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ στη συνέχεια του έριξε δύο γροθιές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση.

Μαρινάκης: «Τώρα είναι αργά για δάκρυα»

Δριμεία κριτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να θέσει εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά έπειτα από την καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης».

«Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για δάκρυα», συμπλήρωσε.

«Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές», κατέληξε.




Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπρους Λι «επέστρεψε» στη Βοσνία - Επανεγκαταστάθηκε το άγαλμά του στην πόλη Μόσταρ

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με Ταμπόρδα

18:05ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικα δώρα: Γιατί τα τοπικά βιβλιοχαρτοπωλεία αξίζουν ξανά την προσοχή μας

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

18:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2 (ΤΕΛΙΚΟ): Νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Γκίλφοϊλ για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης: «Μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ενδέχεται να εντόπισαν τον πλανήτη που γέννησε τη Σελήνη

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωποι με σύλληψη διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» - Αντίδραση στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πτήση της AEGEAN Αθήνα – Βαγδάτη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στα κόκκινα «βάφτηκαν» τα Στενά του Ορμούζ - Viral το βίντεο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

17:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Autodia: Δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική με νέο λογότυπο

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Γράμμα στην άκρη του κόσμου: Η Ανταρκτική αποκτά το δικό της ταχυδρομείο με βασιλική σφραγίδα

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καβγάς μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - «Όλα έγιναν για τα likes», λέει συγγενής της 17χρονης

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο κέντρο της πόλης - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:58ΥΓΕΙΑ

Γρίπη ή κορονοϊός; Τα συμπτώματα πού ξεδιαλύνουν το ερώτημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει ευρωβουλευτή του έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus, παρά το Brexit - Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σπουδάσουν στην Αγγλία

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

17:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 48χρονος κυνηγός μπροστά στα μάτια του πατέρα του

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Χειροπέδες στον ερευνητή με την «κβαντική τεχνολογία»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαράς ευαγγέλια» για τους συνταξιούχους: Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων – Δείτε παραδείγματα

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ