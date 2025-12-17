Η πρώτη ανάρτηση του δημοσιογράφου έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του Νίκου Παππά

Την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά έκανε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ευχαριστεί για την στήριξη και αφού τονίζει ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει για την καταγγελία σε βάρος του Νίκου Παππά καταλήγει ότι «τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

Αναλυτικά ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος αναφέρει:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους»

Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν μεταβεί οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, αρχικά του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ στη συνέχεια του έριξε δύο γροθιές.

