Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο Κάρλος Σουάρεζ υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο.

Τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας, όταν τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνό του, καθώς συστηνόταν σε ένα γεμάτο μπαρ όπου η μπάντα του επρόκειτο να παίξει.

Ο Κάρλος Σουάρεζ άρχισε να φωνάζει και να παραπατάει προς τα πίσω, με το δεξί του χέρι να κρατάει ακόμα το μικρόφωνο, αφού είχε παίξει λίγες νότες στην κιθάρα και ετοιμαζόταν να πει τις πρώτες του λέξεις στο κοινό.

LIMA: #cantante_se_electrocuta

JOVEN ARTISTA SE ELECTROCUTA EN CONCIERTO DE ROCK

El sábado, en el Quilca Yacana, del Centro Histórico de Lima, Mono, cantante y guitarrista de la banda "Mi Mejor Amigo Scott", se electrocutó por una mala instalación en el sistema de sonido. pic.twitter.com/bywJGnmyAH — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) December 15, 2025

Ένας τεχνικός ήχου και ένα μέλος άλλου συγκροτήματος, που μόλις είχε τελειώσει την εμφάνισή του, αντέδρασαν γρήγορα και του έσωσαν τη ζωή αποσυνδέοντας το καλώδιο του μικροφώνου από την παροχή ρεύματος, ενώ οι θεατές κοντά στη σκηνή φώναζαν: «Το ρεύμα, το ρεύμα».

Ο μουσικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα, αλλά οι θαυμαστές του αρχικά φοβήθηκαν το χειρότερο.

Το δραματικό περιστατικό συνέβη καθώς η μπάντα του Κάρλος, «Mi Major Amigo Scott», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Ο καλύτερός μου φιλός, Σκοτ», ετοιμαζόταν να παίξει σε ένα μπαρ στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα.

Το βίντεο έδειξε τους μυς του να σφίγγονται καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα που δέχτηκε τον άφησε ανίκανο να αντιδράσει για σχεδόν 10 δευτερόλεπτα, εκτός από το να φωνάζει καθώς έπεσε προς τα πίσω και κατέληξε στο πάτωμα της σκηνής, σκοντάφτοντας πάνω στον εξοπλισμό της μπάντας.

Οι συμπαίκτες του φαίνονται να τρέχουν στο πλευρό του για να τον βοηθήσουν, καθώς έμεινε ακίνητος για λίγο πριν ξαφνικά αναπηδήσει.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Κάρλος, γνωστός με το ψευδώνυμο Mono, καθησύχασε τους θαυμαστές του με ένα βίντεο στο Instagram που τον έδειχνε με επιδέσμους στο λαιμό, στο οποίο παραδέχτηκε: «Αυτό που συνέβη θα μπορούσε να είχε θανατηφόρες συνέπειες. Αλλά είμαι καλά από πλευράς υγείας. Έχω μερικά εγκαύματα στο λαιμό μου, αλλά ευτυχώς δεν έχω άλλες επιπλοκές».

*Με πληροφορίες από Daily Mail