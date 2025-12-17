Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0: Με περίπατο πρώτος στη League Phase και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 6-0 τον Ηρακλή, «κλείδωσε» την πρωτιά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συντρίβοντας τον Ηρακλή με 6-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Κατάκτησε έτσι εμφατικά την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογία, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και τέρματα 18-3, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά (θα μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του μετά το τέλος του ΠΑΟΚ-Μαρκό).

Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος, είναι πλέον πολύ πιθανός ένας «αιώνιος» ημιτελικός.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ολόκληρος ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, που έμπαινε όπως και όποτε ήθελε στην περιοχή του Νικοπολίδη και σημείωσε έξι γκολ με έξι διαφορετικούς σκόρερ. Με Ποντένσε και Γιαζιτζί να δημιουργούν το έργο των γηπεδούχων απλοποιήθηκε πολύ, ειδικά από τη στιγμή που ο Τούρκος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με έξοχο τεχνικό σουτ από το «μαγικό» αριστερό πόδι του.

Στο 22΄ ο σκόρερ έγινε δημιουργός στέλνοντας τη σέντρα στον Καλογερόπουλο, που έγραψε το 2-0 με διπλή προσπάθεια σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με την ανδρική ομάδα. Το 3-0 ήρθε στο 40΄ από τον Ροντινέι, που βρέθηκε σε θέση σέντερ φορ, για να κλείσει το ημίχρονο με ακόμα ένα γκολ για τον Ολυμπιακό, που σημείωσε στο 45΄ με κεφαλιά ο Τσικίνιο, μετά τη σέντρα του Ποντένσε.

Στο ημίχρονο, η στατιστική μιλούσε μόνη της για τα πεπραγμένα στον αγωνιστικό χώρο: 14-1 οι τελικές (9-0 εντός εστίας), 72%-28& η κατοχή και 6-0 τα κόρνερ, με τον Γιάννη Νικοπολίδη να έχει αποσοβήσει τουλάχιστον τρία γκολ ακόμα.

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο 45λεπτο, με τον Γιάρεμτσουκ να βάζει το όνομά του στους σκόρερ γράφοντας το 5-0 στο 51΄ και τον Γιαζιτζί να στέλνει... συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Ρέτσου για το 6-0 στο 70ό λεπτό, με τον διεθνή στόπερ να σκοράρει για τρίτη φορά φέτος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (67΄ Ρέτσος), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68΄ Βέσο), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζιτζί, Τσικίνιο (67΄ Έσε), Ποντένσε (68΄ Στρεφέτσα), Γιάρεμτσουκ (68΄ Ταρέμι).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61΄ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61΄ Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν (61΄ Παναγιωτίδης), Ντουρμισάι (75΄ Μάναλης).

