Ομόνοια: 26χρονος αλλοδαπός έκλεψε πορτοφόλι επιβάτιδας στο μετρό

Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) αστυνομικοί, στον σταθμό Μετρό «Συγγρού-Φιξ», για κλοπή πορτοφολιού σε βάρος γυναίκας επιβάτιδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος προσέγγισε τη γυναίκα πλησίον του σταθμού Μετρό «Ομόνοια», αφαίρεσε από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί, αφού ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό, πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τον 26χρονο εντός του σταθμού «Συγγρού-Φιξ», όπου και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για τον σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα