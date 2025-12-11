Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο»

Ο υπεύθυνος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, που προσωρινά έχει αναλάβει την εποπτεία του πιτμπουλ που κατακρεούργησε το 2 ετών βρέφος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ χαρακτήρισε το σκυλί ως «το πιο απαθές ζώο» που έχει δει.

Παράλληλα ανέφερε πως υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για να υιοθετηθεί το συγκεκριμένο σκυλί καθώς έχει λάβει τουλάχιστον 30 mail που ζητούν να το υιοθετήσουν.

«Μου ήρθε αίτημα από τον δήμαρχο να δούμε τι θα γίνει. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις, για να δουν αν η επιθετικότητά του προήλθε από κάποιο πρόβλημα υγείας, κακοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Το σκυλί ήταν ατσιπάριστο, αδέσποτο δηλαδή, κι ανήκει στον δήμο Ζακύνθου που θα πάρει την απόφαση» είπε αρχικά.

Ακολούθως τόνισε: Τα σενάρια είναι τα εξής: Το σκυλί εξετάζεται από επιτροπή, κτηνίατρο, εκπαιδευτή κτλ και θα στείλω το πόρισμα στον Δήμο. Εκεί θα αποφασίσει η 5μελής επιτροπή τι θα γίνει»

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο απαθέστατο ζώο»

Ο κ. Γουρδομιχάλης είπε ότι το σκυλί δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του... «Πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια, έχουμε δεχθεί 60.000 ζώα. Αυτό το σκυλί δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα, κανένα συναίσθημα. Προβληματίζει πολύ η συμπεριφορά του».

Ακόμη έστρεψε τα πυρά του και προς την κατεύθυνση των γονιών του 2χρονου παιδιού αλλά και σε όλους όσους διατηρούν αντίστοιχα αυθαίρετα καταφύγια υπό την ανοχή του κράτους.

«Ήταν σε αυθαίρετο καταφύγιο το ζώο. Ο νόμος ψηφίστηκε κι εφαρμόστηκε το 2021 για τις αυθαίρετες κατασκευές καταφυγίων ζώων. Έκτοτε, με τροπολογίες παίρνει συνεχώς παρατάσεις και η κατάσταση διαιωνίζεται. Αυτό είναι τελείως απόμακρο ζώο. Ζούσε σε μια αυθαίρετη μονάδα χωρίς τίποτα... Ξέρετε πόσα ζώα έχουν πεθάνει φέτος χωρίς να τηρείται κανένα πρωτόκολλο σε τέτοιες κατασκευές; Λαμαρίνες, μέσα στη ζέστη, με φράχτες από κοτέτσια, τρώνε αφοδεύουν στον ίδιο χώρο; Δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο. Δίνονται διαδοχικές παρατάσεις με τροπολογία για να λειτουργούν τέτοια καταφύγια».

