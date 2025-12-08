Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου

Ο πατέρας του 2χρονου Λίο δεν μπορεί να πιστέψει πως το σκυλίπου είχε μαζέψει από τον δρόμο για να το σώσει, επιτέθηκε και κατασπάραξε τον γιο του

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου
Λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα είχε διάρκεια η επίθεση του πίτμπουλ στον 2χρονο Λέον στη Ζάκυνθο, που βρήκε τραγικό τέλος στην αυλή του σπιτιού του.

Ο πατέρας του 2χρονου Λίο είναι συγκλονισμένος και δεν μπορεί να πιστέψει ότι το σκυλί, το οποίο είχε περισυλλέξει από τον δρόμο για να το σώσει, επιτέθηκε και κατασπάραξε τον γιο του.

«Το παιδάκι με κοίταξε, χαμογέλασε και έκλεισε τα ματάκια του», λέει με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας του 2χρονου στο MEGA.

«Έχασα την ανάσα μου», προσθέτει. «Η ανάσα μου, όχι απλά η αδυναμία. Ήταν ό,τι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου και μου "έφυγε". Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου. Μόλις γύρισα την πλάτη μου, άκουσα την κόρη μου να φωνάζει και αυτό ήταν».

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας, η οποία είδε το σκυλί να αρπάζει και να κατασπαράζει τον μικρό της αδελφό.

«Μπήκαμε στο σπίτι να αφήσουμε κάτι πράγματα. Λέω στην κόρη μου "πήγαινε πάρε το παιδί". Πήγε κάτω στο δρομάκι και ήρθε φωνάζοντάς με: "Μαμά, τον έχει το πίτμπουλ". Της λέω "τι εννοείς;". Έγινε σε δευτερόλεπτα. Μία δαγκωνιά του έκανε και τον άφησε. Ήταν το πιο χαρούμενο παιδί. Δεν έκλαιγε ποτέ. Δεν γκρίνιαζε ποτέ», περιγράφει η μητέρα του.

Η Ζάκυνθος παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Λέοντα το περασμένο Σάββατο.

Ο μικρός Λίο αγαπούσε τα ζώα που οι γονείς του φρόντιζαν στο αυτοσχέδιο καταφύγιο τους για αδέσποτα. Από πόνι, γουρουνάκια και χήνες, μέχρι βόα, όλα είχαν βρει προσωρινό σπίτι στο κτήμα τους. Παρά το σημαντικό έργο της οικογένειας, οι ανάγκες ήταν πλέον τόσες που δύσκολα μπορούσαν να καλυφθούν σωστά.

Το σκυλί και η οικογένεια

Το πίτμπουλ, που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή, ήταν ένα από τα πολλά αδέσποτα που είχαν περισυλλέξει.

«Το σκυλί ήταν σε άθλια κατάσταση όταν το βρήκαμε και το πήραμε για να ζήσει. Το παιδί το είχε γνωρίσει πολλές φορές και το είχε χαϊδέψει. Είχαν παίξει μαζί. Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο για το παιδί, δεν θα ήταν στο σπίτι», λέει η μητέρα του 2χρονου.

Το ζώο κρατούνταν σε περιφραγμένο χώρο μακριά από τα άλλα σκυλιά και, όπως λένε οι γονείς, ποτέ δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά.

«Φιλοζωική έχουμε. Κάποιος το παράτησε και με πήραν τηλέφωνο από τον δήμο για να το φροντίσω. Είχε και μία τρύπα στο κεφάλι και προσπαθούσα να το γιατρέψω και να του βρω σπίτι», προσθέτει η μητέρα.

Στην περιοχή, όπως καταγγέλλουν, πολλά σκυλιά εγκαταλείπονται από κυνηγούς, όπως συνέβη και με τον πίτμπουλ. Ο θείος του παιδιού λέει: «Εγώ της έλεγα να μην το πάρει, αλλά η αδελφή μου δεν άντεχε στην εικόνα του κακοποιημένου σκυλιού».

Η οικογένεια χρησιμοποιούσε τα social media για να προωθεί σκυλάκια που χρειαζόντουσαν σπίτι και είχε ιδρύσει ΜΚΟ για υιοθεσίες στην Ελλάδα και την Αγγλία.

Το πίτμπουλ βρίσκεται από το Σάββατο στον Πύργο για να εξεταστεί από ειδικούς, ώστε να ληφθεί απόφαση για το μέλλον του. Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί.

Σε βάρος των γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Το περιστατικό έχει φτάσει μέχρι τη διεθνή δημοσιογραφία, με τη Daily Mail να ασχολείται με εκτενές ρεπορτάζ.

Ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος μιλώντας στο Mega είπε: «Μιλάμε για μια οικογένεια που έχει δώσει τη ζωή της για να σώσει ζώα από τους δρόμους, να προστατεύσει τα αδέσποτα που χρειάζονταν βοήθεια. Σε εμάς είναι γνωστοί για τη φιλοζωική τους δράση».

Προσθέτει ότι γίνονται μελέτες για τη δημιουργία καταφυγίου, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο στη Ζάκυνθο, και προσπαθούν μαζί με κτηνιάτρους και εθελοντές να καλύψουν αυτό το κενό.

