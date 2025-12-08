Σχεδόν 3.000 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα σκύλου μέσα σε ένα χρόνο

Μελέτη για τα δαγκώματα σκύλων στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ και σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 2023 σημειώθηκαν συνολικά 2.820 περιστατικά που αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 2023 τα δαγκώματα από σκύλους αντιστοιχούσαν σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Η συχνότητα ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας κυμάνθηκε από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους για το έτος της μελέτης.

Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Στο 63% των περιστατικών καταγράφηκε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα.

Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών, ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.

Διαβάστε επίσης