Καταφύγιο ζώων έχει η οικογένεια του 2χρονου Λίο – Τι λέει ο πατέρας του

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τραγικού περιστατικού στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα αγοράκι μόλις 2 ετών δέχτηκε άγρια επίθεση από πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια σε καταφύγιο ζώων που διατηρεί.

Ο 2χρονος Λίο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να τον σώσουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Ο πατέρας του Λίο περιγράφει ότι «δεν είχε πάει ποτέ το παιδί εκεί πέρα, ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά. Λένε ότι αφήσαμε το παιδί και πήγαμε για ψώνια, ποιος γονιός αφήνει το παιδί μόνο του, 2 χρονών, για να φύγει για ψώνια; Είχαμε γυρίσει από ψώνια, εγώ έκανα μία δουλειά και η γυναίκα κατέβαζε τα ψώνια από το αμάξι».

«Ήταν να πάω από τη μία πόρτα στην άλλη, 30 δευτερόλεπτα δεν μου πήρε να ακούσω τη μικρή να φωνάζει, γιατί φώναζε η κόρη μου και πήγα τρέχοντας εγώ», λέει ακόμη.

Το πίτμπουλ ήταν αδέσποτο. Το μάζεψαν από τον δρόμο σχεδόν ετοιμοθάνατο. Το φιλοξενούσαν μόλις 2 μήνες και περίμεναν να βρεθεί κάποιος ώστε να το πάρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ, με προφορική εντολή εισαγγελέα οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο σκύλος έχει μεταφερθεί σε κτηνίατρο και θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ώρες εάν θανατωθεί ή θα τεθεί υπό καθεστώς προστασίας.

