Ζάκυνθος – Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

«Παγωμένη» παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου το δράμα των γονέων και των αγαπημένων προσώπων του αγοριού, ηλικίας μόλις 2 ετών, που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου», είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον ALPHA.

Το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε αναχωρήσει από το σπίτι ώστε να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του», αποκάλυψε ο πατέρας του παιδιού.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ, οι γονείς κρατούνται.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας αλβανικής καταγωγής, που ζουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου, η οποία θα αποφασίσει πόσο επικίνδυνος είναι πριν αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν.

Διαβάστε επίσης