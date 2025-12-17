Συνελήφθη Βούλγαρος για το προειδοποιητικό σημείωμα για βόμβα σε κολέγιο επί της Αλεξάνδρας

Λήξη συναγερμού για τις Αρχές μετά το προειδοποιητικό σημείωμα φάρσα - όπως αποδείχθηκε - σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρας.

Οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγή ενός Βούλγαρου τον οποίο αναγνώρισε αστυνομικός σεκιούριτι ως τον άνθρωπο που άφησε το προειδοποιητικό σημείωμα.

Στο σημείο έφθασαν αμέσως οι Αρχές, οι οποίες εξ αρχής αξιολόγησαν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

