Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις Πεταλίδες

Το σώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στις Πεταλίδες Σάμου από δύτες του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από πρόσφατο ναυάγιο στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από το Σουδάν ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους τρεις αγνοούμενους που είχαν δηλωθεί μετά το περιστατικό.

Το ναυάγιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16/12), όταν εντοπίστηκαν στη γύρω θαλάσσια περιοχή 28 μετανάστες. Όπως ανέφεραν στις Αρχές, τρία ακόμη άτομα –δύο άνδρες και μία έγκυος γυναίκα– επιχείρησαν να εξέλθουν από τη θάλασσα μέσω βραχωδών σημείων, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τον εντοπισμό των δύο αγνοούμενων, υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ το Λιμενικό παραμένει σε επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή.

