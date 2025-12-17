Σάμος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μετά το ναυάγιο στις Πεταλίδες
Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοουμένων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύτες του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν το σώμα ενός άνδρα εντός θαλάσσιας περιοχής στις Πεταλίδες Σάμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για άνδρα από το Σουδάν, έναν από τους τρεις αγνοούμενους του πρόσφατου ναυαγίου στην περιοχή.
Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, όταν εντοπίστηκαν στη γύρω περιοχή 28 μετανάστες οι οποίοι δήλωσαν ότι υπήρχαν άλλοι τρεις που προσπάθησαν να βγουν από τα βράχια όμως δεν τα κατάφεραν. Πρόκειται για δύο άντρες και μία έγκυο γυναίκα
Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοουμένων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα
22:11 ∙ WHAT THE FACT
Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο
17:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ