Σάμος: Ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή Κουρούντερε - Αγνοούνται τρεις μετανάστες

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες Αρχών για τον εντοπισμό τριών αγνοουμένων μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Κουρούντερε της Σάμου.

Σύμφωνα με το samos24.gr, μαρτυρίες επιβαινόντων στη λέμβο αναφέρουν ότι τα τρία άτομα εθεάθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα βράχια, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Η λέμβος, στην οποία επέβαιναν συνολικά 31 άτομα, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και της Αστυνομίας, ξεκινώντας εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Από τη θαλάσσια περιοχή διασώθηκαν 28 άτομα -17 άνδρες, 10 γυναίκες και ένα ανήλικο- όλοι υπήκοοι χωρών της Αφρικής. Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο τη βραχώδη ακτογραμμή.

Δύο γυναίκες και ένα βρέφος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωση του βρέφους, λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων συνεχίζονται.

