Διάσωση 91 μεταναστών νότια της Κρήτης

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 91 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των νήσων Παξιμάδια, νότια της Κρήτης.

Οι Λιμενικές Αρχές Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Κόκκινου Πύργου ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες που βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλοίο της δύναμης της FRONTEX, το οποίο έσπευσε στο σημείο και εντόπισε το σκάφος, περισυλλέγοντας με ασφάλεια και τους 91 επιβαίνοντες, όλοι άνδρες. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και ακολούθως, υπό τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

