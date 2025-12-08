Σάμος: 12χρονος μετανάστης διαμελίστηκε από προπέλα σκάφους - Αναζητείται Τούρκος διακινητής

Απίστευτη τραγωδία έλαβε χώρα στη Σάμο, σήμερα τα ξημερώματα, καθώς ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους που μετέφερε μετανάστες. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών, σύμφωνα με το samos24.gr.

Συνολικά, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί καθώς και η σορός του άτυχου αγοριού. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου επικεντρώνονται στον διακινητή. Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ αναφέρει πως ένας Τούρκος διακινητής πέταξε μέσα στο νερό τους 37 μετανάστες και το παιδί και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θάνατο του ανηλίκου. Αντίστοιχα, πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, όπως μεταδίδονται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι σκάφος αποβίβασε τους αλλοδαπούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο χειριστής του, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού πλησιάζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει άμεσα αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση. Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

