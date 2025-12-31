Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα - Ζημιές σε τρεις μηχανές

Φωτιά στην είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για φωτιά που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου, ενώ μέσα σε μόλις λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλες δύο παρακείμενες μηχανές, όπως αναφέρει το voria.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς από την οποία προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και στις τρεις μηχανές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 μοτοποδήλατα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2025

Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης